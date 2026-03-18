USA, scorte di petrolio settimanali a sorpresa in aumento

(Teleborsa) - Salgono più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 13 marzo 2026, sono salite di circa 6,2 milioni di barili a 449,3 MBG, contro attese per un calo di 1,5 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 2,5 MBG, arrivando a 116,9 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 5,4 milioni a quota 244 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste invariate a 415,4 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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