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USA, a gennaio calano le scorte di magazzino

Economia, Macroeconomia
USA, a gennaio calano le scorte di magazzino
(Teleborsa) - Calano a sorpresa le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di gennaio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un decremento dello 0,5% a 909,3 miliardi di dollari, contro il +0,2% come stimato dal consensus e riportato nel mese precedente.

Su base annua si registra un aumento dell'1%.

Nello stesso periodo le vendite sono salite dello 0,5% su base mensile a 727,5 miliardi di dollari dopo il +1,3% registrato a dicembre (dato rivisto da +1%).

Su anno si è registrato un aumento del 7,5%.

La ratio scorte/vendite è pari all'1,25 contro l'1,33 di un anno prima.

(Foto: Photo by Adrian Sulyok on Unsplash)
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