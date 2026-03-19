USA, a gennaio calano le scorte di magazzino

(Teleborsa) - Calano a sorpresa le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di gennaio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un decremento dello 0,5% a 909,3 miliardi di dollari, contro il +0,2% come stimato dal consensus e riportato nel mese precedente.



Su base annua si registra un aumento dell'1%.



Nello stesso periodo le vendite sono salite dello 0,5% su base mensile a 727,5 miliardi di dollari dopo il +1,3% registrato a dicembre (dato rivisto da +1%).



Su anno si è registrato un aumento del 7,5%.



La ratio scorte/vendite è pari all'1,25 contro l'1,33 di un anno prima.



(Foto: Photo by Adrian Sulyok on Unsplash)

Condividi

```