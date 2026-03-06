Appuntamenti macroeconomici del 6 marzo 2026

(Teleborsa) - Venerdì 06/03/2026
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,4%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 58K unità; preced. 130K unità)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. 0,6%)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))