Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 6 marzo 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
(Teleborsa) -
Venerdì 06/03/2026
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,4%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 58K unità; preced. 130K unità)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,6%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
