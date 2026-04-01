Appuntamenti macroeconomici dell'1 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 01/04/2026
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 16 punti; preced. 15 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,4 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,4 punti; preced. 50,8 punti)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,1%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,1%; preced. 6,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -10,5%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 41K unità; preced. 63K unità)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,2%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,2%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,4 punti; preced. 51,6 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,5%)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 52,3 punti; preced. 52,4 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,3 Mln barili; preced. 6,93 Mln barili)
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