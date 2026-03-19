Milano 16:44
43.663 -2,41%
Nasdaq 16:44
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Dow Jones 16:44
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Londra 16:44
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Francoforte 16:44
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Scorte ingrosso USA (MoM) in gennaio

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Scorte ingrosso USA (MoM) in gennaio
USA, Scorte ingrosso in gennaio su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,2%).
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