Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Giornata da dimenticare per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,89% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 109,97. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 95,46. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 90,63.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)