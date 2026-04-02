Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Giornata da dimenticare per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,89% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 109,97. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 95,46. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 90,63.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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