Borgosesia, sciolto il patto parasociale tra Dama e Istituto Atesino di Sviluppo

(Teleborsa) - Borgosesia , società quotata su Euronext Milan specializzata in asset alternativi e valorizzazione immobiliare, ha comunicato che il patto parasociale sottoscritto il 30 marzo 2023 tra Dama e Istituto Atesino di Sviluppo si è sciolto per scadenza del termine triennale.



Il patto, stipulato in occasione del trasferimento da Dama a Istituto Atesino di Sviluppo dell'intera partecipazione in Borgosesia pari a 9.393.199 azioni (19,685% del capitale sociale), disciplinava taluni diritti e obblighi relativi all'assetto proprietario e al governo societario della società.

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