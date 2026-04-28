Enervit, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,215 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Enervit , società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha approvato il bilancio 2025 e la proposta formulata dal CdA in merito alla distribuzione di un dividendo pari a 0,215 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 20 maggio 2026, con Record date 19 maggio 2026 e data di stacco della cedola il 18 maggio 2026. L'ammontare complessivo del dividendo da distribuire è quindi pari a 3.827.000 euro, la restante parte dell’utile è destinata a Riserva legale per 216.810 euro ed a Riserva straordinaria per 290.481 euro.



I soci hanno inoltre deliberato la nomina del nuovo CdA che rimarrà in carica fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2028. Il nuovo board risulta composto da: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, Marina Petrone, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli, Chiara Dorigotti, nominati sulla base della lista presentata dalle società Amrast, Malmoria e M2PA, aderenti al patto parasociale; Roberta Di Vieto, Massimo Piombini, Fabio De Seta, nominati sulla base della lista presentata dall’azionista di minoranza Duke Investment. Confermato Alberto Sorbini quale presidente.



L’assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale e il suo relativo Presidente. Il Collegio Sindacale risulta composto da: Pier Paolo Caruso (Presidente), Claudia Costanza (Sindaco Effettivo), Giorgio Ferrari (Sindaco effettivo), Maria Stefania Sala (Sindaco Supplente), Gianluca Nieddu (Sindaco Supplente).

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