Unipol, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 1,12 euro per azione

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria di Unipol Assicurazioni ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di dividendi complessivi per circa 804 milioni di euro, pari a 1,12 euro per ciascuna azione ordinaria avente diritto, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e pagamento dal 20 maggio.



L'assemblea ha nominato Franca Brusco nuovo amministratore indipendente, su proposta degli aderenti al patto parasociale, con mandato fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2027.



Approvata inoltre l'autorizzazione al buyback per 18 mesi con un limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro. In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato modifiche statutarie agli articoli sul capitale e sulla destinazione degli utili, in attesa dell'approvazione di IVASS.

Condividi

```