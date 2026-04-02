Milano 2-apr
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Londra 2-apr
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Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,30%

Il CAC40 avvia la giornata a 7.877,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,30%
L'Indice di Parigi in sensibile calo dell'1,30%, a quota 7.877,5 in apertura.
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