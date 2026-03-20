A22: il MIT avvia la gara senza prelazione per il nuovo concessionario

(Teleborsa) - Il MIT ha deciso di concludere l’iter per l’aggiudicazione della nuova concessione di A22, procedendo con la gara avviata il 31 dicembre 2024 ma escludendo la prelazione per il proponente. Inoltre, - si legge nella nota - gli esiti dei lavori della commissione incaricata di valutare l’ammissibilità delle candidature avanzate, a seguito appunto della prima fase della gara, danno garanzia, per numero di ammessi, che si tratterà di una vera competizione a favore dell’interesse pubblico.



Nel frattempo - prosegue la nota - per la preventiva approvazione, è stata inviata al CIPESS la proposta, che sarà la base delle offerte. Si procederà poi con la fase di invito a formalizzare le offerte e quindi la commissione valuterà ed individuerà l’aggiudicatario. L’obiettivo è quello di giungere a entro la fine del corrente anno con il nominativo del nuovo concessionario.

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