Consip, spesa intermediata sale a 31,9 miliardi nel 2025 (+13%)

Raggiunti con due anni di anticipo gli obiettivi 2027.

(Teleborsa) - Consip, la centrale acquisti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiuso il 2025 con una spesa pubblica intermediata di 31,9 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto al 2024, raggiungendo con due anni di anticipo gli obiettivi previsti dal Piano Industriale per il 2027. Il risultato operativo migliora del 48%, gli investimenti crescono del 36% a 8,6 milioni e la liquidità sale del 6%. L'utile netto si attesta a 3,7 milioni.



Sul fronte operativo, circa 20,3 miliardi (64% del totale) provengono da acquisti sui mercati digitali, con il Mercato elettronico della PA (MePA) che raggiunge 11,2 miliardi (+18%), consolidandosi come principale punto di incontro per gli acquisti sottosoglia delle amministrazioni. Le gare pubblicate nel 2025 sono state 107, per un valore di 37,6 miliardi (+129% rispetto al 2024).



Per il 2026 Consip accelera: nel primo trimestre sono già state pubblicate 20 gare per circa 7,1 miliardi, con l'obiettivo di arrivare a un valore complessivo bandito di oltre 14 miliardi entro il 30 giugno. Il nuovo Piano Industriale 2026-29 punta a portare la spesa intermediata da un sesto a un terzo dei complessivi 185 miliardi di spesa pubblica di riferimento entro il 2030, attraverso servizi di procurement per 14.000 pubbliche amministrazioni e 350.000 imprese, il 95% delle quali PMI.

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