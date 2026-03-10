Milano 9:18
44.995 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 9:18
10.388 +1,35%
23.862 +1,93%

Germania, surplus bilancia commerciale sale a 21,2 miliardi di euro a gennaio

Economia, Macroeconomia
Germania, surplus bilancia commerciale sale a 21,2 miliardi di euro a gennaio
(Teleborsa) - In aumento più delle attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di febbraio 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 21,2 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 17,4 miliardi di gennaio. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,4 miliardi.

Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono scese del 2,3% su base mensile, dopo il +3,9% registrato a gennaio e contro il -2% atteso dal mercato, mentre le importazioni hanno registrato un incremento del 5,9% dopo il +1,3% precedente.
Condividi
```