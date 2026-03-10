Germania, surplus bilancia commerciale sale a 21,2 miliardi di euro a gennaio

(Teleborsa) - In aumento più delle attese il. Nel mese di2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 21,2 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 17,4 miliardi di gennaio. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,4 miliardi.Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), lesono scese del 2,3% su base mensile, dopo il +3,9% registrato a gennaio e contro il -2% atteso dal mercato, mentre lehanno registrato un incremento del 5,9% dopo il +1,3% precedente.