Trasporto aereo, voli intercontinentali in calo del 26% nella prima metà di marzo

(Teleborsa) - Gli effetti del conflitto in Iran hanno determinato la riduzione dei viaggi Aerei Intercontinentali del -26% nelle prime due settimane di marzo. Lo rileva il report Business Travel Trend del Gruppo Uvet, indice mensile sui dati del Business Travel in Italia realizzato con il Centro Studi Promotor.



A febbraio il settore dei viaggi d’affari in Italia ha fatto registrare dati positivi, con una crescita, rispetto allo stesso mese del 2023, per Travel Value, Spesa Media e Numero di Transazioni.



Il Valore Globale dei viaggi (Travel Value) fa segnare a febbraio un dato positivo (111), inferiore a quello di gennaio (121). La media dei dati registrati nei primi due mesi del 2026 è pari a 116, in aumento rispetto al 2025 (114).



La Spesa Media Complessiva a febbraio 2026 ha fatto registrare un BTT di 107, in calo rispetto a gennaio (116). La media dei dati del primo bimestre è di 111, anche in questo caso in aumento rispetto al 2025 (105).



Il Numero di Transazioni a febbraio 2026 ha fatto registrare un valore BTT di 104. Il dato di febbraio è leggermente in calo rispetto a quello di gennaio (105). Anche nei primi due mesi del 2026 il valore BTT del Numero di Transazioni è pari a 104, ed è minore rispetto a quello registrato nel primo bimestre 2025 (109).



A febbraio continua quindi il trend positivo registrato già a gennaio, con dati di Travel Value, Spesa Media e Numero di Transazioni superiori rispetto al 2023. Nel primo bimestre, rispetto allo stesso periodo del 2025, il Numero di Transazioni è in calo, ma Valore Globale e Spesa Media sono in crescita.



Sul fronte del trasporto aereo, a febbraio 2026 il BTT del Travel Value registra un valore di 109, quello delle Transazioni è a quota 112 e quello della Spesa Media è a quota 97. Tutti e tre i valori sono minori rispetto a quelli registrati a gennaio 2026.



(Foto: by takahiro taguchi on Unsplash)

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