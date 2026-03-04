Giappone, fiducia consumatori sale oltre le attese a febbraio

(Teleborsa) -, oltre le attese, ildei. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a2026 a 40,0 punti, in rialzo dai 37,9 di gennaio, risultando superiore anche alle attese degli analisti che si sono fermate a 38,2 punti.All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle(+0,5 punti), sullo(+2,9 punti), sull'(+1,6 punti) e le(+3,5 punti).L'indice resta ancora al didella soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di unfra le famiglie del Sol Levante.