Giappone, fiducia consumatori sale oltre le attese a febbraio

(Teleborsa) - Sale, oltre le attese, il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a febbraio 2026 a 40,0 punti, in rialzo dai 37,9 di gennaio, risultando superiore anche alle attese degli analisti che si sono fermate a 38,2 punti.

All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi (+0,5 punti), sullo stile di vita (+2,9 punti), sull'occupazione (+1,6 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli (+3,5 punti).

L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.
