Giappone, fiducia consumatori sale oltre le attese a febbraio

(Teleborsa) - Sale
, oltre le attese, il sentiment
dei consumatori giapponesi
. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a febbraio
2026 a 40,0 punti, in rialzo dai 37,9 di gennaio, risultando superiore anche alle attese degli analisti che si sono fermate a 38,2 punti.
All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi
(+0,5 punti), sullo stile di vita
(+2,9 punti), sull'occupazione
(+1,6 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli
(+3,5 punti).
L'indice resta ancora al di sotto
della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo
fra le famiglie del Sol Levante.