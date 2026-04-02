Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

E.on, Citi alza TP a 19 euro

Energia, Finanza, Consensus
E.on, Citi alza TP a 19 euro
(Teleborsa) - Citigroup ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo dell'utility tedesca E.on a 19 euro dal precedente 17,50 euro, confermando la raccomandazione 'Neutral'.
Condividi
```