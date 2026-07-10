PepsiCo, downgrade di Citi a Neutral su debolezza Nord America

Sforbiciata al target price a 145 dollari

(Teleborsa) - La persistente debolezza del business nordamericano di PepsiCo , nonostante le azioni strategiche intraprese, hanno portato gli analisti di Citi a declassare il titolo dell'azienda di soft drink e snack a Neutral da Buy e a ridurne il target price a 145 dollari da 170 dollari.



I risultati del secondo trimestre in Nord America hanno deluso le aspettative: la crescita delle vendite organiche di PFNA (Pepsi Food Nord America) è scesa del 2% rispetto a una stima di consenso piatta, mentre PBNA (Pepsi Beverage Nord America) è cresciuta dell’1% a fronte di aspettative del 2%.



Alla base del downgrade anche le preoccupazioni riguardo alla traiettoria delle previsioni annuali. Il management ha ribadito l’obiettivo di crescita dell’EPS per il 2026 del 5-7%, puntando però all’estremità bassa di tale intervallo, con prospettive che implicano "una riaccelerazione guidata dal Nord America nel quarto trimestre 2026 che, a nostro avviso, è sempre più difficile da sostenere con fiducia data la traiettoria attuale.", hanno scritto gli analisti.



Citi ha anche segnalato "un contesto sempre più difficile per il 2027" poiché PepsiCo si confronta con i cicli delle proprie iniziative di innovazione e pricing in Nord America, deve affrontare un’inflazione dei costi ancora elevata e beneficia meno dei grandi risparmi legati alla produttività.











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