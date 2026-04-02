Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimica tedesca , con una variazione percentuale del 2,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della società che produce prodotti chimici e polimeri è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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