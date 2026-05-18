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Francoforte: in calo Lanxess
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In breve
18 maggio 2026 - 13.00
Ribasso composto e controllato per la
compagnia chimica tedesca
, che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.
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