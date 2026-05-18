Francoforte: calo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca , che mostra un decremento del 2,37%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,66%, rispetto a -0,47% del MDAX ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lanxess evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,35 Euro. Primo supporto a 17,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 17,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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