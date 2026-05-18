Francoforte: calo per Lanxess
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca, che mostra un decremento del 2,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,66%, rispetto a -0,47% del MDAX).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lanxess evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,35 Euro. Primo supporto a 17,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 17,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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