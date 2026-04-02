Milano 2-apr
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Nasdaq 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte: brusca correzione per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brusca correzione per Deutsche Bank
Retrocede molto la prima banca tedesca come assets, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,96%.
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