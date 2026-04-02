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/ Francoforte: brusca correzione per Deutsche Bank
Francoforte: brusca correzione per Deutsche Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
02 aprile 2026 - 13.00
Retrocede molto la
prima banca tedesca come assets
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,96%.
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