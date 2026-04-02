Francoforte: calo per Commerzbank

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca tedesca , in flessione del 2,51% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo della banca d'affari si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 31,67 Euro. Supporto stimato a 31,19. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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