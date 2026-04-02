Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Francoforte: giornata negativa in Borsa per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Jungheinrich Ag Pref
A picco Jungheinrich Ag Pref, che presenta un pessimo -4,96%.
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