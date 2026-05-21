Francoforte: in calo Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Jungheinrich Ag Pref , che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Jungheinrich Ag Pref segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,23 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24,79. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```