Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Scambia in profit Jungheinrich Ag Pref, che lievita del 2,41%.
Lo scenario su base settimanale di Jungheinrich Ag Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,39 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,73. Il peggioramento di Jungheinrich Ag Pref è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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