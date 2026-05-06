Francoforte: in forte denaro Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Protagonista Jungheinrich Ag Pref , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,12%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Jungheinrich Ag Pref , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Jungheinrich Ag Pref si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,3 Euro. Prima resistenza a 26. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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