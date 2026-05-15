Francoforte: movimento negativo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Ribasso per Jungheinrich Ag Pref , che presenta una flessione del 2,19%.



Lo scenario su base settimanale di Jungheinrich Ag Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Jungheinrich Ag Pref rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 25,15 Euro, mentre i supporti sono stimati a 24,91. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 25,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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