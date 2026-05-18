Francoforte: giornata depressa per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Composto ribasso per Jungheinrich Ag Pref, in flessione del 2,65% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Jungheinrich Ag Pref, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24,08 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 24,64 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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