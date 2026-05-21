Milano 14:48
48.987 -0,40%
Nasdaq 20-mag
29.298 0,00%
Dow Jones 20-mag
50.009 +1,31%
Londra 14:48
10.400 -0,31%
Francoforte 14:48
24.559 -0,72%

Francoforte: si concentrano le vendite su Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Jungheinrich Ag Pref
Ribasso per Jungheinrich Ag Pref, che presenta una flessione del 2,24%.
Condividi
```