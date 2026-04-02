Francoforte: movimento negativo per DWS

(Teleborsa) - Pressione su DWS , che tratta con una perdita del 2,47%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di DWS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DWS rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di DWS classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,58 Euro e primo supporto individuato a 54,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 56,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```