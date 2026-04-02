Francoforte: scambi negativi per GEA Group
(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo manifatturiero tedesco, che passa di mano con un calo del 2,33%.
Il movimento di GEA Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di medio periodo della società specializzata nel trattamento dei cibi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61,43 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 62,43, mentre il primo supporto è stimato a 60,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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