Francoforte: scambi negativi per GEA Group

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo manifatturiero tedesco , che passa di mano con un calo del 2,33%.



Il movimento di GEA Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo della società specializzata nel trattamento dei cibi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61,43 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 62,43, mentre il primo supporto è stimato a 60,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```