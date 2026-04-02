Globalstar vola su interesse da Amazon

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Globalstar che mostra una salita bruciante del 7,98% sui valori precedenti.



A spingere in avanti le azioni dell'azienda della Louisiana, attiva nelle reti satellitari a bassa orbita, sarebbero rumors circa un possibile interesse da parte di Amazon.com . Secondo quanto riportato dal Financial Times, il colosso del commercio elettronico starebbe trattando l'acquisizione di Globalstar, in un'operazione del valore di 9 miliardi di dollari.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Globalstar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



L'esame di breve periodo di Globalstar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 77,37 USD e primo supporto individuato a 71,57. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 83,17.



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