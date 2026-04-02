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L'EURO STOXX Banks scivola in fondo al mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Banks scivola in fondo al mercato di Eurozona
L'Indice bancario europeo crolla del 3,18%, scendendo fino a 241,57 punti.
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