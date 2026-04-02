Londra: movimento negativo per Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Retrocede la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, con un ribasso del 2,51%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Pershing Square Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo di Pershing Square Holdings resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 40,65 sterline. Supporto visto a quota 39,13. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 42,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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