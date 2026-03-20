Londra: risultato positivo per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pershing Square Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Pershing Square Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 39,16 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 40,18. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 38,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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