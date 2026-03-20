Londra: risultato positivo per Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pershing Square Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Pershing Square Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 39,16 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 40,18. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 38,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```