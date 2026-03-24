Londra: positiva la giornata per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Bene la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , con un rialzo dell'1,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pershing Square Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pershing Square Holdings rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Pershing Square Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 39,79 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 40,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 39,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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