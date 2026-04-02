Londra: movimento negativo per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi bancari e finanziari , che passa di mano con un calo del 2,55%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di HSBC Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, HSBC Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,6 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,46. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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