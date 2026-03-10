Londra: in acquisto Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America
, che mostra una salita bruciante del 5,69% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pershing Square Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Pershing Square Holdings
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 40,92 sterline con area di resistenza individuata a quota 43,45. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 39,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)