Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Rosso per la società di ingegneria industriale inglese , che sta segnando un calo del 2,22%.



Lo scenario su base settimanale di Spirax-Sarco Engineering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo di Spirax-Sarco Engineering ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 68,73 sterline. Supporto a 67,78. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 69,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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