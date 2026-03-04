Milano 11:39
Londra: si concentrano le vendite su Melrose Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che mostra un decremento del 2,25%.

Lo scenario su base settimanale di Melrose Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Melrose Industries evidenzia un declino dei corsi verso area 5,242 sterline con prima area di resistenza vista a 5,385. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,187.

