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Londra: performance negativa per Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Spirax-Sarco Engineering
Ribasso per la società di ingegneria industriale inglese, che presenta una flessione del 2,20%.
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