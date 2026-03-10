Milano
13:43
44.955
+2,11%
Nasdaq
9-mar
24.967
0,00%
Dow Jones
9-mar
47.741
0,00%
Londra
13:43
10.393
+1,40%
Francoforte
13:43
23.883
+2,02%
Martedì 10 Marzo 2026, ore 13.59
Londra: si concentrano le vendite su BP
Migliori e peggiori
,
In breve
10 marzo 2026 - 09.50
Si muove verso il basso il
gruppo petrolifero inglese
, con una flessione del 2,64%.
Titoli e Indici
Bp Plc
-1,86%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto