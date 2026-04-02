Madrid: andamento negativo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Pressione sull' istituto finanziario con sede in Spagna , che tratta con una perdita dell'1,99%.



L'andamento di Unicaja Banco nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Unicaja Banco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,569 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,555. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,583.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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