Madrid: andamento negativo per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Pressione sull'istituto finanziario con sede in Spagna, che tratta con una perdita dell'1,99%.
L'andamento di Unicaja Banco nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Unicaja Banco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,569 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,555. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,583.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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