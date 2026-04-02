Male Gerresheimer sul mercato azionario di Francoforte
(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 18,95 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 18,42. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 18,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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