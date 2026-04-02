New York: rally per LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Brilla la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione , che passa di mano con un aumento del 5,76%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LyondellBasell Industries rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di LyondellBasell Industries confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 81,99 USD con primo supporto visto a 79,65. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 78,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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