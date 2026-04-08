LyondellBasell Industries scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che soffre con un calo del 12,72%.
L'andamento di LyondellBasell Industries nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di LyondellBasell Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 72,29 USD, mentre il primo supporto è stimato a 68,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 76,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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