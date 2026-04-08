LyondellBasell Industries scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione , che soffre con un calo del 12,72%.



L'andamento di LyondellBasell Industries nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di LyondellBasell Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 72,29 USD, mentre il primo supporto è stimato a 68,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 76,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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