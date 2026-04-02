Parigi: andamento negativo per Safran

(Teleborsa) - Pressione sulla società ingegneristica , che tratta con una perdita dell'1,93%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Safran rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo della multinazionale francese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 286,2 Euro. Supporto stimato a 283,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 289.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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