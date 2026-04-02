Pesante sul mercato di New York Enphase Energy

(Teleborsa) - A picco la società di tecnologia energetica americana , che presenta un pessimo -4,47%.



La tendenza ad una settimana di Enphase Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Enphase Energy si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 37,86 USD. Supporto stimato a 35,86. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 39,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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