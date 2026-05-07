Milano 17:35
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Pesante sul mercato di New York Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Lumentum Holdings
A picco la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che presenta un pessimo -8,13%.
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