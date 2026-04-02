Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo , che presenta una flessione del 2,92%.



Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo di Fincantieri resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,41 Euro. Supporto visto a quota 13,24. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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