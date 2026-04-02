Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 2,92%.
Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Fincantieri resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,41 Euro. Supporto visto a quota 13,24. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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